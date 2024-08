Auto si ribalta dopo lo scontro a un incrocio 

Spettacolare incidente, per fortuna senza feriti, nella tarda mattinata di ieri all’incrocio tra via Curie e via Is Guadazzonis, a poca distanza dall’ingresso dell’ospedale Binaghi. Dopo una collisione fra due auto, uno dei due mezzi si è ribaltato sull’asfalto ed è stato necessario l’intervento della Polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione eseguita dagli stessi agenti della sezione Infortunistica, la collisione tra i due veicoli è avvenuta verso mezzogiorno. A quanto sembra, a causare l’incidente sarebbe stata una mancata precedenza da parte di uno dei conducenti. Una delle auto si è ribaltata sull’asfalto e subito sono partite le chiamate di soccorso al numero unico per le emergenze uno-uno-due. Nessuno però ha riportato lesioni, quindi fortunatamente non è stato necessario che le ambulanze trasportassero qualcuno al pronto soccorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA