Auto si ribalta, chiusa la 554 e traffico in tilt 

Prima il tamponamento, poi una delle auto coinvolte si ribalta trasformando ancora una volta la statale 554 in un tappo infernale tanto da dover essere chiusa per quasi un’ora.

Pesantissime le ripercussioni per il traffico, con intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale di Selargius. Coinvolta una Toyota Rav 4 che avrebbe tamponato un’altra auto: i due mezzi sono rimasti agganciati con la Toyota che si è rovesciata. Illeso il conducente del Rav, accompagnato in ospedale in codice giallo, con una ambulanza del 118. Superficiali le ferite riportate. Illeso in conducente della seconda auto rimasta coinvolta nel tamponamento.

L’incidente è avvenuto attorno alle 12,30 al chilometro 3 in un momento di traffico particolarmente intenso: per l’ennesima volta negli ultimi mesi, la 554 è diventata un inferno con gli automobilisti intrappolati per chilometri. Ripercussioni anche sull’Asse mediano di Cagliari, allo svincolo per la 554.

L’allarme è stato immediato con l’arrivo dell’ambulanza e della Polizia locale di Selargius. La situazione è apparsa subito caotica: è arrivato anche il comandante, il colonnello Marco Cantori. Sul posto una squadra di Vigili del fuoco che ha rimosso l’auto capovolta non appena gli stessi Vigili urbani hanno ultimato i rilievi.

Subito dopo il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. Sulla 554 sono intervenuti anche gli operai dell’Anas. Di certo, è stata vissuta un’altra giornata difficile, col traffico che si è riversato anche sul viale Marconi con altre code e altri disagi.

