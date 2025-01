Auto sfonda l’ingresso del market 

Momenti di paura ieri mattina all’ingresso del supermercato Conad in via Marconi. Una donna che usciva dallo spazio parcheggi per via pare di una malore, ha perso il controllo dell’auto andando a urtare un altro veicolo che sopraggiungeva e finendo poi contro il gabbiotto da cui si accede alla struttura dove per fortuna non c’era nessuno. La conducente è stata trasportata al Santissima Trinità a Cagliari con un trauma facciale.

«L’unica cosa che conta è che non si sia fatto male nessuno» commenta il titolare dell’attività Domenico Schirru, «fortunatamente all’ingresso non c’erano altre persone. La struttura non sembra avere subito danni, controlleremo la stabilità». Al momento dell’incidente c’era anche Mario Dia il senegalese che aiuta i clienti a portare la spesa: «Ho sentito solo il botto. Non mi sono accorto di niente».

