Auto sfonda la staccionatadi un giardino 

Ieri notte un 25enne alla guida di una Opel Mokka è andato a schiantarsi sui pannelli di legno che fanno da recinzione al giardino di un’abitazione all’incrocio tra viale Trento e via della Vittoria, a Carbonia.

Nessun ferito, per fortuna, ma tanto spavento e, soprattutto, tanta rabbia da parte dei residenti per l’incidente stradale avvenuto nell’incrocio che da due anni è regolato da una rotonda il cui interno non è stato completato e che, secondo le proteste di moltissimi cittadini, è scarsamente segnalata. «È la quarta volta che succede e non se ne può più – afferma Gabriele Mascia, proprietario dell’abitazione –: nessuno giustifica le violazioni del codice della strada, ma mi chiedo cosa serva ancora per mettere in sicurezza quella rotonda».

La staccionata in legno si era resa necessaria perché in seguito ai precedenti incidenti era stata abbattuta la recinzione in mattoni. ( a. s. )

