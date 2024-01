Auto sbanda e finisce sul guardrail 

Ha perso il controllo della sua auto nell’affrontare la curva dell’Asse mediano prima del cavalcavia di via Cadello: la vettura è finita così contro il guardrail, danneggiandosi. Per il conducente solo un grosso spavento: anche l’ambulanza del 118, arrivata per verificare le condizioni del guidatore, è poi andata via vuota. Sul posto per i rilievi degli agenti della Polizia Locale.

Per consentire ai poliziotti di svolgere i rilievi e per recuperare la vettura danneggiata, e finita al centro della carreggiata, la strada è rimasta chiusa per un po’. Inevitabili i disagi anche se ieri pomeriggio, complice anche il tempo piovoso, le auto in giro non erano molte. Alla fine l’Asse mediano, in direzione Pirri, è stato riaperto attorno alle 15,30.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale, il conducente ha perso il controllo dell'auto per un momento di distrazione e per la velocità, complice anche l’asfalto bagnato.

RIPRODUZIONE RISERVATA