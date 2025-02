Auto sbanda e finisce contro un albero, ferito un 55enne  

Lo schianto contro un albero è stato violentissimo e il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo del suo Suv. Momenti di forte preoccupazione ieri pomeriggio sulla strada Statale 388 nel tratto che da Neoneli porta a Busachi per un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un 55enne che al momento si trova ricoverato al San Martino di Oristano.

Erano da poco passate le 16 quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di intervento per un incidente stradale sulla 388. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’automobilista, originario di Busachi, abbia perso il controllo della sua auto forse a causa di un malore. Il mezzo ha sbandato finendo fuori strada contro un albero: l’impatto è stato molto violento, il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’auto. Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno estratto il ferito dall’auto e lo hanno subito affidato alle cure del personale del 118. Gli operatori sanitari lo hanno accompagnato al San Martino per ulteriori accertamenti. I vigili hanno messo in sicurezza l’area. ( v.p. )

