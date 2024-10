Auto rubate e incendiate, nuovo caso 

Nuovo furto d’auto a Sestu, concluso poi purtroppo con il ritrovamento del veicolo incendiato. Questa volta nel mirino dei piromani è finito una Fiat Doblò nuova, che conteneva anche seggiolini di bambini. Già la mattina era comparso sui gruppi social dedicati a Sestu l’annuncio della sparizione.

Poche ore dopo l’auto è stata ritrovata bruciata e parzialmente smontata nelle campagne attorno a Villasor. Mancavano le portiere. Vicino c’erano un’altra Fiat Doblò e una 500 in simili condizioni. Dietro al crimine sembrano dunque esserci gruppi di ladri ben organizzati, che smontano i veicoli in luoghi sicuri, mentre i pezzi riforniscono il mercato dei ricambi a basso costo, e il fuoco viene usato per cancellare ogni traccia. Un modello collaudato e usato in altre zone d’Italia. Quest’estate a Sestu sono stati rubati altri mezzi, perlopiù vecchi furgoni, e uno è stato anche dato alle fiamme.

RIPRODUZIONE RISERVATA