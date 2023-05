Auto rubata durante la festa incendiata in campagna  

L’auto è stata rubata a Lei, mentre erano in corso le manifestazioni per la Primavera nel cuore della Sardegna, poi è stata incendiata a Silanus, nella zona di Su Pittarzu, poco distante dalla chiesetta di San Marco, nelle campagne del piccolo centro del Marghine. Si tratta di una Fiat Panda che, secondo le forze dell’ordine, sarebbe stata rubata a Lei sotto l’abitazione di una donna la quale, però, non risulta la proprietaria.

La vettura è stata data alle fiamme lungo la stradetta comunale che collega Silanus con Lei, in aperta campagna, poco distante da una azienda agricola di allevatori di Silanus. Le fiamme, divampate verso l’una di ieri notte, di chiara matrice dolosa, hanno completamente distrutto la macchina.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, che nulla hanno potuto fare per evitare che l’auto andasse distrutta. È giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Silanus, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’attentato incendiario.

La strada che collega i due centri del Marghine, luogo che pullula di aziende agricole, orti e vigneti, per tutta la giornata di ieri è rimasta bloccata.

La carcassa dell’auto, che è stata rimossa solo nel tardo pomeriggio di ieri, impediva il passaggio a molti allevatori di Silanus che dovevano accudire il bestiame e ai proprietari dei vigneti e degli orti. (f. o.)

