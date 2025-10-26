Auto rimosse, è record di sanzioni 

Oltre trenta auto rimosse in media ogni mese, circa 340 dall’inizio dell’anno e quasi il doppio rispetto ai dodici mesi del 2024. Il risultato del servizio di carro attrezzi - affidato dal Comune a una ditta esterna - fotografa il fenomeno della sosta selvaggia in città, concentrata soprattutto in centro a ridosso delle sedi comunali e di uffici aperti al pubblico, ma anche nella zona costiera.

I controlli

Il servizio è partito in via sperimentale a giugno del 2022. Non solo interventi a chiamata su richiesta della Polizia locale, ma anche controlli a tappeto nelle strade cittadine con l’obiettivo di mettere ordine. «Nell’anno in corso sono già state rimosse oltre 330 auto, contro le 271 dell’intero 2024», spiega l’assessora al Traffico Elisabetta Atzori. «Si tratta di veicoli parcheggiati in divieto e che inevitabilmente creano disagi e rischi reali: nei posti per disabili, sui marciapiedi, davanti ai passi carrabili o lungo i percorsi dei mezzi pubblici. Non sono semplici “distrazioni”: ogni sosta scorretta può ostacolare una persona con disabilità, un genitore con passeggino o rallentare un autobus in servizio o un mezzo di soccorso».

La mappa

Fenomeno radicato nel centro città. Vicino al Municipio, nelle zone a ridosso delle sedi comunali - compresa quella dei vigili urbani che si affaccia su viale Colombo - e degli uffici pubblici in generale. Mancanza di spazi per la sosta regolare la causa principale, ma anche la maleducazione di non pochi automobilisti. Un discorso a parte lo merita la zona del litorale, Poetto, Mari Pintau e Kal’e Moru in primis, dove la sosta selvaggia regna sovrana durante la bella stagione. Il lato stagno di Molentargius è invaso da un serpentone di veicoli in sosta vietata. Stesso scenario lungo il tratto di litoranea verso Villasimius che sovrasta sulle acque cristalline di Is Canaleddus e Mari Pintau. Problema che il Comune conta di tamponare con parcheggi di scambio lontani dalle spiagge e collegati con le località balneari tramite bus navetta. Novità previste nel Piano di utilizzo del litorale approvato alcuni mesi fa in Municipio, a parte l’area sosta di Geremeas stoppata dalla Regione.

La durata

Nel frattempo si prosegue con il servizio di carro attrezzi in convenzione sino al prossimo anno, poi si valuterà un’ulteriore proroga o un nuovo appalto. «Dietro ogni rimozione c’è quindi un principio fondamentale», ribadisce l'assessora Atzori, «il rispetto degli altri e del bene comune. Il servizio di rimozione continua a operare con impegno e rigore, ma il vero cambiamento dipende da ciascuno di noi». Le tariffe sono state aggiornate di recente dalla Giunta. Si va da un minimo di 46 euro circa - esclusa la sanzione - per i veicoli standard: importo dato dalla somma del diritto di chiamata di 16,89 euro, alle operazioni di carico e scarico del veicolo di 25,33 euro, e infine all’indennità chilometrica per il trasporto del mezzo in deposito che parte da 3,63 euro. Per il Comune - da contratto - è previsto un aggio percentuale presunto: 2mila euro all’anno.

