Auto ribaltata sulla Statale 131 

Un giovane trasportato in codice rosso con l’eliambulanza dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio al chilometro 37 della Statale 131, in direzione Cagliari, nel punto di restringimento della carreggiata interessata da lavori di ammodernamento, in territorio di Serrenti. Un trentenne, Matteo Massa, ha perso il controllo della Citroën C3 di cui era al volante: l’auto ha sbattuto sul guardrail laterale e si è quindi ribaltata. Sul posto Polizia stradale e Anas. Viabilità rallentata. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA