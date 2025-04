Auto ribaltata sulla 554, tre feriti e viabilità nel caos 

È di tre feriti, due dei quali in modo piuttosto serio, il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio nel tratto cagliaritano della Statale 554, in direzione dell’aeroporto, quasi di fronte alla sede della Motorizzazione civile. Una delle due auto coinvolte si è capovolta sull’asfalto. Per ore il traffico sulla statale è rimasto bloccato e per questo motivo si è intasata la vicina Statale 131 dir. Per gli automobilisti incolonnati sono state due ore decisamente difficili.

Sulla 554, nel punto in cui è avvenuto l’incidente che ha coinvolto due auto, sono intervenuti gli equipaggi a bordo di un’ambulanza medicalizzata e altre due dei volontari, coordinate dalla centrale operativa del 118. I mezzi dell’emergenza sanitaria hanno portato nei pronto soccorso due persone cui è stato assegnato un codice rosso (per dinamica) e una cui è stato assegnato un codice giallo, ma fortunatamente nessuno dei feriti nell’incidente di ieri pomeriggio è mai stato in pericolo di vita.

Il traffico sulla Statale che fa da circonvallazione dell’hinterland è stato chiuso in entrambi i sensi dalle pattuglie della Polizia locale cagliaritana e deviato sulla 131 dir. È stato il caos nell’intera zona, ed è durato per alcune ore. Soltanto alle 18 (l’incidente è di un’ora prima) si è cominciato a riaprire gradualmente le rampe e poi a riammettere i mezzi nel tratto della 554 dov’è avvenuto l’incidente, e lentamente il traffico ha ripreso a scorrere.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale, le due auto con le tre persone a bordo sono state coinvolte in un tamponamento, e una delle due vetture si è ribaltata sulla strada. Numerose chiamate sono giunte al centralino della Polizia locale, che ha inviato diverse pattuglie. Nel frattempo il personale del 118 ha portato via i feriti. I Vigili del fuoco sono giunti per prevenire eventuali incendi e per lavare la strada dopo che i veicoli erano stati rimossi. (l. a.)

