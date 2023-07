Auto ribaltata, morto pensionato 

Per lui, trovato agonizzante nella sua vigna, la corsa notturna dell’ambulanza verso l’ospedale di Nuoro non è servita. È morto durante il viaggio disperato dopo un incidente stradale vicino a Sorgono. A perdere la vita Antonio Casula, pensionato 82 enne, tornato dopo anni di emigrazione lontano dalla Sardegna.

La tragedia

L’incidente è stato scoperto poco prima della mezzanotte di domenica. L’uomo rientrava in macchina dal suo podere nelle vicinanze di Sorgono, non lontano dalla ferrovia in località Funtana Norce quando per cause ancora da accertare è uscito fuori strada. Ad accorgersi del mancato rientro a casa dell’uomo è stato un vicino che, non vedendolo come suo solito, ha allertato parenti e conoscenti.

Le ricerche

Tra ansia e preoccupazione subito sono scattate le ricerche del pensionato concentrandosi verso il vigneto che curava. E lì si sono è concluse in località Norza verso le 23.30 quando i soccorritori hanno rinvenuto l’uomo privo di sensi: era poco lontano dalla sua auto ribaltata. Le condizioni di Antonio Casula sono apparse subito molto gravi ed immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Non sono state poche le difficoltà per arrivare sul posto per la natura impervia del luogo, affrontate dall’ambulanza medicalizzata del Pronto soccorso di Sorgono, sfortunatamente con solo autista ed infermiere, senza medico a bordo.

I soccorsi

L’ambulanza Mike Soccorso è giunta da Tonara, assieme a carabinieri e vigili del fuoco. Prestate le prime cure e constatato la gravità delle condizioni i sanitari hanno immediatamente provveduto al trasporto del pensionato verso l’ospedale San Francesco di Nuoro. Una corsa disperata che non è servita a salvare la vita dell’uomo, deceduto purtroppo durante il viaggio.

La ricostruzione

Nella ricostruzione della tragedia si fa strada l’ipotesi che all’origine dell’incidente possa essere stato un malore che all’improvviso ha fatto perdere al pensionato il controllo della sua auto fino al fatale ribaltamento. Antonio Casula era emigrato per tantissimo tempo in Germania, a Monaco di Baviera, dove viveva con la sua famiglia. Era in pensione da vari anni. Era molto affezionato al proprio paese dove possedeva una casa: rientrava spesso per trascorrere diversi mesi all’anno. A Sorgono, a cui è sempre stato legato, conduceva una vita tranquilla, come raccontano i conoscenti, scandita dalla quotidianità della vita di paese e dall’impegno nella cura di un piccolo vigneto. La notizia della tragedia si è diffusa nella prima mattinata di ieri, lasciando la cittadina attonita. «Tonio era una gran brava persona che veniva tutti gli anni a Sorgono, un grandissimo lavoratore - ricorda il sindaco del paese Franco Zedde - la notizia ci ha scioccati tutti, porgo le mie condoglianze e dell’amministrazione a tutta la famiglia».

