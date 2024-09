Auto ribaltata, in due finiscono all’ospedale  

Potrebbe essere una mancata precedenza la causa dello scontro tra due auto che si è verificato ieri, verso le 21, all’incrocio tra via Segni e via Pertini, a Is Corrias. Nell’incidente un’utilitaria si è ribaltata, finendo con le ruote all’aria. Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’Areus (una medicalizzata, l’altra di base) che hanno condotto i due occupanti dell’auto capovolta all’ospedale. L’uomo, il più grave, è stato trasportato con assegnato codice rosso (per dinamica) al Santissima Trinità di Is Mirrionis per un sospetto trauma toracico. La donna di 31 anni che viaggiava con lui è finita al pronto soccorso del Policlinico per i traumi causati dalla cintura di sicurezza. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale per gli accertamenti di legge.

