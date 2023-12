Auto ribaltata, conducente ferito 

Un’auto si è ribaltata ed è finita in mezzo alla carreggiata, in viale Marconi. E il traffico, inevitabilmente, si è paralizzato, con lunghe code.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17,30 all’altezza del ponticello che sovrasta il canale di Terramaini: un automobilista a bordo di una Lancia Ypsilon ha perso il controllo mentre viaggiava in direzione Cagliari, forse a causa del sopraggiungere di un’auto proveniente dallo stop della strada arginale, e l’auto si è piegata su un fianco, sul lato del guidatore.

Il conducente è uscito dall’auto con le sue gambe e non ha riportato gravi ferite: è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza del 118. Il mezzo è rimasto in mezzo alla strada e gli agenti della polizia locale hanno dovuto faticare per cercare di far smaltire le lunghe code.

