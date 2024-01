Auto, primo successo di tappa per Loeb 

AL HUFUF. Il driver cileno Ignacio Cornejo è al comando nella classifica delle moto della Dakar dopo il successo colto ieri nella quarta tappa, da Al-Salamiya a Al-Hufuf, lungo 299 chilometri di speciale e 332 di trasferimento. Il cileno soprannominato “Nacho”, al secondo successo parziale in questo raid, ha dominato tenendo la testa della gara dall'inizio alla fine e alla fine ha preceduto il suo compagno della Honda, l'americano Ricky Brabec, di 2'59” e l'argentino della Ktm, Kevin Benavides, vincitore della Dakar l'anno scorso, di 3'18”.

Dopo la frazione di ieri Cornejo è primo in classifica generale con 1'15" di vantaggio sul pilota del Botswana Ross Branch e 4'56" su Brabec.

Auto

Nelle auto vittoria di tappa per il pluricampione del mondo del rally Sebastien Loeb, francese del Team Prodrive, che con il crono di 2 ore 36'02" ha ottenuto il primo successo in questa Dakar. Ha preceduto di 1'08" il saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) e di 1'22" il compagno di marca, Nasser Al-Attiyah, qatariota dedito anche al tiro a volo, disciplina in cui è stato medaglia di bronzo nello skeet all'Olimpiade di Londra 2012. Al quarto posto, su Audi, Carlos Sainz che rimane secondo in classifica generale dietro ad Al Rajhi, che ha 4'19" di vantaggio su Sainz e 11'03" su Al-Attiyah. Loeb è sesto a 23'50".

Oggi il programma prevede per la quinta tappa, da Al-Hofuf a Shubaytah, 527 km da percorrere, dei quali 118 di “speciale”.

