Auto prende fuoco, paura in un palazzo 

Fiamme e paura nella notte a Sestu dove un’auto è stata distrutta dal fuoco e il fumo ha investito la facciata di un condominio annerendola. Della vicenda si occupano ora i carabinieri della Stazione di Sestu. Durante il sopralluogo non sono state individuate tracce di liquido infiammabile: si indaga comunque a 360 gradi senza escludere alcuna ipotesi.

A fuoco è andata una Opel parcheggiata dalla sera prima nella via Genova: verso le 4, è scattato l'allarme. Immediato l’arrivo dei carabinieri e di una squadra di Pronto intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari. Molti degli inquilini dello stabile sono scesi in strada per precauzione. Gli operatori hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Nessuna certezza al momento sull’origine del rogo.

