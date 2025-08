Auto prende fuoco e parte il rogo 

Un pomeriggio da incubo quello di ieri per Belvì che ha rischiato di veder ridotto ad un cumulo di cenere il colle di “Pitz’e Pranu” e di replicare, così, il triste copione del 2017 quando andarono in fumo circa 30 ettari fra pini e macchia mediterranea. Fra le probabili cause delle fiamme, partite poco dopo le 14 lungo provinciale 61 bis che collega ad Atzara, l’autocombustione di una Fiat 500, condotta da una 25 enne di Vallermosa.

La paura

Due i fronti dell’incendio, divampato dapprima in località “Tzuguria” per delle (ipotetiche) scintille fuoriuscite dall’auto che, giunta in località “Barigau” ha preso completamente fuoco. La giovane ha fatto in tempo a uscire dal veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Il rogo si è allargato lungo il costone. Immediati i soccorsi dei passanti con l’arrivo in pochi minuti di Corpo forestale, vigili del fuoco e Protezione civile.

Elicotteri e volontari

La macchina regionale antincendio ha mobilitato subito gli elicotteri che sono giunti delle basi di Sorgono e Lanusei insieme al Super Puma decollato da Fenosu. A coordinare le fasi di spegnimento, il Corpo forestale di Aritzo mentre decine di volontari accorsi dall’abitato si sono resi utili in ogni modo.

«Abbiamo vissuto due ore di vero terrore - dice il sindaco Maurizio Cadau - se il peggio è stato evitato lo dobbiamo solo al tempestivo intervento della macchina regionale antincendio insieme a vigili del fuoco, Protezione civile e barracelli di Aritzo e Gadoni. I nostri concittadini e gli amici dei paesi vicini sono stati come sempre straordinari. Non appena hanno visto le fiamme, a decine si sono fiondati sul posto per combattere il rogo. C’è chi ha portato acqua per i soccorritori, chi ha messo a disposizione i propri mezzi e attrezzi. Sono orgoglioso della mia comunità e del senso di fratellanza mostrato dal territorio».

Il pensiero del primo cittadino va anche alla giovane sopravvissuta alle fiamme: «Ci rincuora sapere che, nonostante lo choc, stia bene. Ci dispiace tanto per la sua auto ma ciò che ci interessa è che sia sana e salva, tra le braccia dei suoi cari. L’aspettiamo presto nel nostro paese».

