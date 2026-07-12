VaiOnline
Tertenia
13 luglio 2026 alle 00:16

Auto prende fuoco e innesca il rogo nelle campagne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è voluto un lungo intervento dei vigili del fuoco di Lanusei per spegnere l’incendio che ha coinvolto un’auto elettrica sulla strada fra Tertenia e la Marina di Sarrala. Le fiamme, che hanno completamente distrutto il mezzo su cui viaggiava una coppia di turisti francesi, hanno innescato un incendio boschivo, domato anche grazie al lavoro delle squadre di Forestas. Il conducente della berlina è riuscito a fermare subito l’auto allertando i soccorsi ed evitando così il coinvolgimento di altri mezzi, ma nulla ha potuto fare per evitare che la combustione raggiungesse la vegetazione. Soffocate le fiamme che hanno divorato la macchina, tutte le forze si sono concentrate sul rogo che stava bruciando la campagna. Poi sono stati eseguiti gli interventi per mettere in sicurezza l’area. Sul posto, sabato pomeriggio, anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Jerzu. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lo strazio dei parenti di Cecconi «Il paradiso ha preso un angelo»

I due amici, senza documenti, identificati dopo alcune ore  dalla proprietaria della 500 che il 46enne voleva acquistare 
Angelo Cucca
La tragedia

Emigrata di Lanusei annega nel mare di Orrì davanti alle tre figlie

Lucia Aresu era tornata dalla Francia per trascorrere un periodo di vacanza 
Roberto Secci
Il fatto

Terrore a Cagliari, spara all’istruttrice che l’aveva rifiutato

La donna e un’amica riescono a fuggire Il 52enne si toglie la vita fuori dalla palestra  
Roberto Carta
Negli anni investiti oltre 50 milioni di fondi regionali

Salvini sui treni veloci: «Sardegna più vicina agli standard nazionali»

Il ministro sul test Cagliari-Olbia con l’Atr 465 in viaggio a 150 all’ora  
Alessandra Carta
Il caso

FdI attacca Ranucci, la redazione lo difende

Lettera ai Pm. La replica: «Sciacallaggio contro il giornalismo libero»  