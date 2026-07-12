Auto prende fuoco e innesca il rogo nelle campagne 

C’è voluto un lungo intervento dei vigili del fuoco di Lanusei per spegnere l’incendio che ha coinvolto un’auto elettrica sulla strada fra Tertenia e la Marina di Sarrala. Le fiamme, che hanno completamente distrutto il mezzo su cui viaggiava una coppia di turisti francesi, hanno innescato un incendio boschivo, domato anche grazie al lavoro delle squadre di Forestas. Il conducente della berlina è riuscito a fermare subito l’auto allertando i soccorsi ed evitando così il coinvolgimento di altri mezzi, ma nulla ha potuto fare per evitare che la combustione raggiungesse la vegetazione. Soffocate le fiamme che hanno divorato la macchina, tutte le forze si sono concentrate sul rogo che stava bruciando la campagna. Poi sono stati eseguiti gli interventi per mettere in sicurezza l’area. Sul posto, sabato pomeriggio, anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Jerzu. (ro. se.)

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