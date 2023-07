Auto prende fuoco: danni ad altre vetture 

Conducente e passeggeri hanno fatto in tempo a scendere dall’auto appena hanno visto il fumo proveniente dal cofano. Pochi istanti dopo le fiamme hanno avvolto la Ford, in mezzo a via della Pineta nell’ultimo tratto tratto prima di via De Gioannis. Altre due auto parcheggiate hanno riportato danni così come la facciata di una palazzina. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco che hanno così evitato conseguenze ben peggiori.

Un’alba di apprensione quella di ieri per le persone che si trovavano nell’auto ma anche per chi si è svegliato sentendo i rumori conseguenze del rogo e le sirene dei mezzo di soccorso. La strada è stata chiusa al traffico dalle pattuglie della Polizia Locale mentre i vigili hanno operato per spegnere le fiamme. Completamente incenerita la Ford mentre un furgone e un’altra auto hanno riportato danni lievi. (m. v.)

