Auto pirata travolge madre e figlio 

L’investimento è avvenuto poco dopo le 20.30, all’inizio di via Puglia, subito dopo la rotatoria di viale Monastir, proprio di fronte al cimitero di San Michele, quando ormai era già calata la notte. Stando alla prima sommaria ricostruzione da parte della Polizia municipale mamma e figlio stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta la Golf a tutta velocità. L’auto ha colpito sia la donna che il ragazzo, proiettandoli in aria e facendoli cadere a diversi metri dal punto d’impatto.

La donna è ora ricoverata in condizioni gravi al Brotzu mentre il ragazzo, pare affetto da sindrome di Down, è stato trasportato nello stesso ospedale in codice rosso ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Mentre intervenivano i soccorritori immediatamente è scattata anche la caccia all’automobilista in fuga da parte della Polizia municipale e dei carabinieri. A tarda notte sono stati controllate diverse persone e non è escluso che qualche testimone sia riuscito a prendere almeno parzialmente i numeri della targa.

Al volante di una Volkswagen Golf ha travolto madre e figlio appena maggiorenne mentre attraversavano le strisce pedonali in via Puglia, ma invece di fermarsi a prestare soccorso è scappato.

I feriti

La fuga

Secondo il racconto dei testimoni, il conducente della Golf si è fermato solo per qualche secondo. Poi, senza neanche scendere dall’auto per capire come stessero i feriti, ha ingranato la prima ed è ripartito a tutta velocità in direzione della rotatoria davanti all’ingresso del cimitero comunale.

L’allarme è scattato immediatamente e in via Puglia sono arrivate le ambulanze del 118, seguite dalle pattuglie della Polizia municipale. Poco dopo è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. I due feriti sono stati trasportati a sirene spiegate al pronto soccorso del Brotzu, entrambi con un codice rosso. Ma a stare peggio – almeno dalle prime informazioni – è la donna.

Nel frattempo municipale e carabinieri hanno iniziato le ricerche dell’auto pirata, partendo dall’informazione sul tipo e modello. Ricerche che sono andate avanti per tutta la sera. La sensazione è che la fuga del conducente abbia le ore contate.

