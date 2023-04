Auto pirata ritrovata in via Temo 

Dopo il ritrovamento della vettura avvenuto ieri mattina in via Temo, dopo una ricerca concentrata inizialmente a Sestu, residenza del proprietario della Volkswagen, adesso bisognerà scoprire se al momento dell’incidente c’era davvero il padrone della Volkswagen, un giovane di 33 anni, o un’altra persona. Chi in quel momento si trovava al volante rischia grosso per non essersi fermato per accertarsi delle condizioni dei pedoni travolti e ancora di più non aver prestato soccorso e non aver chiesto l’intervento delle forze di polizia e del 118. Il 33enne avrebbe prima ammesso le sue responsabilità per poi trincerarsi su un vuoto di memoria che non gli consentiva di ricordare a chi avesse prestato la sua vettura.

È stata determinante il racconto di un testimone per rintracciare la Golf dell’investitore fuggiasco che venerdì sera, poco dopo delle 20,30, in via Puglia, ha travolto una donna di 60 anni e suo figlio di 20 mentre attraversano sulle strisce pedonali. Gli investigatore della Polizia locale e i carabinieri hanno non solo raccolto i particolari dell’incidente ma anche visionato alcuni filmati delle telecamere presenti in zona.

La scoperta

Dopo il ritrovamento della vettura avvenuto ieri mattina in via Temo, dopo una ricerca concentrata inizialmente a Sestu, residenza del proprietario della Volkswagen, adesso bisognerà scoprire se al momento dell’incidente c’era davvero il padrone della Volkswagen, un giovane di 33 anni, o un’altra persona. Chi in quel momento si trovava al volante rischia grosso per non essersi fermato per accertarsi delle condizioni dei pedoni travolti e ancora di più non aver prestato soccorso e non aver chiesto l’intervento delle forze di polizia e del 118. Il 33enne avrebbe prima ammesso le sue responsabilità per poi trincerarsi su un vuoto di memoria che non gli consentiva di ricordare a chi avesse prestato la sua vettura.

Migliorano intanto le condizioni della madre e del ragazzo, trasferiti d’urgenza al Pronto soccorso del Brotzu con un codice rosso. Durante la notte il loro stato di salute è notevolmente migliorato. Per loro una prognosi di quaranta giorni assegnata dai medici dell’azienda Brotzu al 20enne e trenta alla madre.

I fatti

Sono da poco passate le 20,30 quando la donna e suo figlio iniziano ad attraversare sulle strisce pedonali in via Puglia, a poca distanza da viale Monastir, lungo il muro di cinta del cimitero di San Michele. Improvvisamente piomba su di loro una Golf che viaggia a velocità sostenuta. L’urto è violento e i due pedoni vengono scaraventati sull’asfalto restando immobili a qualche metro di distanza dall’impatto. Intorno il buio della sera, rotto solo dalla luce dei lampioni. Mamma e figlio sono stati centrati in pieno dalla Volkswagen. Sono alcuni automobilisti a lanciare l’allarme e chiedere l’immediato intervento con le telefonate al 112 ma anche direttamente alla Polizia locale e al 118. In via Puglia arrivano carabinieri e le pattuglie della Municipale. Le ambulanze.

Primi interventi

La paura è che i due feriti siano davvero gravi, in pericolo di vita. Per questo, dopo i primi accertamenti, vengono trasferiti d’urgenza al pronto soccorso mentre i vigili urbani e i carabinieri raccolgono le prime testimonianze. Una, determinante, racconta di una Golf e di un automobilista che dopo aver rallentato ed essersi fermato per qualche secondo, il tempo per vedere probabilmente i pedoni stesi per terra, ha pigia il piede sull’acceleratore per proseguire la sua corsa in direzione della rotatoria davanti all’ingresso principale del cimitero. Una fuga in piena regola. L’automobilista rischia la denuncia per mancato soccorso.

