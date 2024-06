Auto pirata distrugge rotatoria e lampione 

Distrutta la rotatoria accanto al quartiere Ateneo di Sestu. Un’auto ha abbattuto la segnaletica e un lampione per poi darsi alla fuga. «Un danno dovuto alla stupidità di chi ha una guida spericolata, magari dopo aver bevuto. In tempi brevissimi la rotonda sarà messa in sicurezza e sostituita la segnaletica e il lampione», dichiara il vicesindaco, Massimiliano Bullita. Per Marco Cinelli, portavoce dei residenti di Ateneo, «ci vorrebbero le telecamere, sarebbero un deterrente». In corso le indagini per trovare l’automobilista pirata.

RIPRODUZIONE RISERVATA