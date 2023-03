Auto pirata abbatte il semaforo sulla 554 

Forse il conducente stava correndo o forse aveva alzato un po’ il gomito. Sta di fatto che nella notte tra sabato e domenica un’auto è piombata sul semaforo e sui cartelli della segnaletica, lungo la statale 554 all’incrocio con Pitz’e Serra, buttandoli giù entrambi.

L’impatto dev’essere stato violentissimo perché il semaforo è stato piegato ed è crollato a terra. L’incidente non è stato rivelato e il conducente non è stato rintracciato, almeno al momento. Gli agenti della Polizia locale insieme alla ditta incaricata, hanno lavorato a pieno ritmo per cercare di rimettere in piedi il semaforo almeno provvisoriamente, in attesa dell’intervento definitivo.

Quello della 554 infatti è uno degli incroci più pericolosi e trafficati della città ed era necessario mettere subito in sicurezza prima di ieri mattina quando il flusso di traffico è aumentato sensibilmente anche per via dei ragazzi diretti alle scuole superiori della zona.

Questo e gli altri semafori lungo la 554 sono destinati a sparire con i lavori di messa in sicurezza dell’arteria. Al loro posto saranno realizzate due rotatorie. Una terza invece sarà inserita nell’uscita di via Italia a Quartello. Parte essenziale sarà l’ampliamento della strada che passerà dalle attuali 4 corsie (due per ogni senso di marcia) a 6 (3 per senso di marcia) di cui due preferenziali dedicate ai mezzi pubblici. Da una parte e dall’altra della strada ci saranno il marciapiede e la pista ciclabile, larghi in totale 37 metri.

