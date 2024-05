Auto piena di soldi, droga in casa 

In macchina aveva decine di migliaia di euro in contanti, mentre a casa nascondeva all’interno di un bidone 45 chili di marijuana. Per questo un 38 enne di Nuoro è stato arrestato dalla polizia. L’operazione è scattata alcuni giorni fa, giovedì la convalida del gip che ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.

Soldi in auto

L’uomo era in città a bordo della sua auto quando è stato fermato in un posto di blocco dagli agenti della Questura di Nuoro per quello che doveva essere un normale controllo. All’interno della sua auto però l’inusuale scoperta, a bordo il 38 enne nascondeva 74 mila euro in contanti divisi in banconote di diverso taglio. Soldi dei quali, alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza fatta dagli agenti, non ha saputo dare una giustificazione plausibile.

Considerata la grande quantità di contante e il fatto che non sia riuscito a dare nessuna spiegazione sulla provenienza di tanto denaro, gli agenti hanno deciso di estendere il controllo anche all’abitazione dell’uomo.

La droga

Dalla successiva perquisizione è emerso quello che i poliziotti sospettavano. In casa, infatti, occultati in diversi bidoni di plastica e già essiccata sono stati rinvenuti 45 chilogrammi di boccioli di marijuana. Il 38enne, originario di Nuoro, è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, dopo la convalida del gip, si trova ora agli arresti domiciliari. Per gli inquirenti il denaro potrebbe essere frutto dell’attività illecita o del pagamento di una partita di droga.

La marijuana si trovava occultata all’interno di grossi bidoni di plastica. Ora le indagini proseguono per cercare di individuare eventuali complici dell’uomo e la rete di distribuzione della droga.

