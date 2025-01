Auto, per la prima volta la Dakar va a un saudita 

Non è stata la Dakar del 62enne bis-iridato nel Wrc, Carlos Sainz, arrivato coi gradi di defending champion a caccia del 5º successo sulla debuttante e prestante Ford Raptor. E neanche della esordiente Dacia Sanderis del cannibale francese Sebastién Loeb, che in una bacheca zeppa di trofei, tra cui 9 mondiali Wrc e l’Extreme E, avrebbe fatto spazio a quel tuareg simbolo della spettacolare manifestazione che apre il Mondiale Rally Raid. Ma pur avendo perso per cappottamento due dei favoriti della vigilia già alla 3ª e 4ª giornata, la 47ª Dakar, da 6 anni in Arabia Saudita, non ha lesinato emozioni e spettacolo. Profeta in patria Yazeed Al Rajhi, che navigato dal tedesco Gottschalk su una Toyota Hilux T1+ di Overdriver Racing ha completato le 17 stage in 52h52’15” ed è diventato in primo saudita a vincere una Dakar. Secondo, a 3’57”, l’equipaggio ufficiale Toyota formato da Lategan-Cummings, che ha preceduto la Ford ufficiale dello svedese Ekström (a 20’21”) e, quarto, il principe qatarino Nasser Al-Attiyah, entrambi visti a all’Extreme E di Teulada.

Tra le moto successo dell’australiano Daniel Sanders su Ktm Red Bull. Nella Classic, Lorenzo Traglio e Rudi Briani, uno degli organizzatori della Cronoscalata di Tandalò, hanno bissato il 2º posto del 2024 su Nissan Terrano. In Ssv successo dell’americana Sara Price, pilota vista in Sardegna all’Extreme E, mentre tra i camion, out dopo la 6ª giornata Danilo Petrucci.

