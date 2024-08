Auto passa col rosso: schianto al semaforo 

Scontro tra due auto al semaforo tra via Roma e la statale 554, a Selargius: tre persone sono rimaste ferite in modo lieve e due bambini hanno riportato qualche contusione tanto che non è stata necessaria neppure una visita in ospedale.

Con i mezzi rimasti danneggiati in mezzo alla carreggiata, è stato caos totale e nella statale come in via Roma. Si sono formate lunghe code di auto in tutte le direzioni di marcia. Gli automobilisti che hanno potuto hanno tentato una via di fuga nelle traverse laterali, molti sono rimasti intrappolati a lungo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, i Volontari della Sos Quartu, del Maike Quartu e Providence di Cagliari. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polstrada di Muravera.

Secondo i primi accertamenti un’auto avrebbe attraversato il semaforo col rosso, schiantandosi con un altro mezzo in arrivo da Settimo. Tre persone sono state accompagnate in ospedale: due in codice giallo, una in codice verde. È, questo, l’ennesimo incidente sulla 554 in attesa dell’auspicata realizzazione della rotatoria.

