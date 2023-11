Auto parcheggiate sulle strisce pedonali 

Ormai è diventata routine e nessuno interviene. In viale Marconi, all’altezza della clinica Sant’Elena, si continua a parcheggiare in mezzo alla carreggiata, a volte anche sopra l’attraversamento pedonale rialzato. Si formano così lunghe file d’auto fin dall’altezza dell’ipermercato Carrefour e i pedoni che si trovano il passaggio pedonale occupato dalle auto corrono enormi rischi. Succede a tutte le ore del giorno con un incremento soprattutto la mattina quando è maggiore il flusso di pazienti nella clinica.

«È tutti i giorni così e nessuno fa niente», commenta Anna Pinna, 65 anni, mentre esce dalla struttura. «Una volta ho chiamato anche i vigili ma non sono venuti. I maleducati parcheggiano proprio sopra l’attraversamento pedonale rialzato e se glielo fai notare ti insultano». Il problema, aggiunge Roberto Zedda, 47 anni, «è che non vogliono fare nemmeno due passi a piedi e non vogliono pagare neanche 50 centesimi per il parcheggio. Io ero in clinica, ma la mia auto l’ho lasciata nelle soste regolari, non dove capitava creando disagi. E d’estate era pure peggio perché pur di mettersi all’ombra lasciavano proprio la macchina in mezzo alla strada». Da queste parti non si è mai visto nemmeno il carro attrezzi che due volte a settimana esce in ausilio dei vigili. (g. da.)

