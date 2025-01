Auto parcheggiate in mezzo alla strada 

Non sono bastati gli spartitraffico centrali per fermare la sosta selvaggia tra le vie Vittorio Emanuele e La Marmora. Ogni giorno a qualsiasi ora i veicoli sono lasciati nel bel mezzo degli stop e addirittura nel tratto adibito all’uscita dei residenti dal vicolo.

Gli agenti della Polizia locale svolgono i controlli diverse volte alla settimana, ma basta che si allontanino per tornare al caos precedente. Eppure i parcheggi, sebbene a pagamento, sono a un tiro di schioppo, davanti al mercato civico in piazza Dessì e davanti al Municipio, ma si preferisce intralciare strada e passaggio per non fare nemmeno un passo a piedi.

«Non solo», commenta una passante, Rita Murgia, «anche il marciapiede in via Vittorio Emanuele è impraticabile perché ci parcheggiano sempre le macchine sopra. Così ai pedoni non resta altro da fare che camminare in mezzo alla strada mentre le auto sfrecciano ad alta velocità. Ci vorrebbero più controlli perché non è una cosa che succede una volta ogni tanto, ma è una cattiva abitudine di tutti i giorni».

Auto in sosta anche nelle isole pedonali, da via Porcu nel secondo tratto dopo il Comune a via Bonaria, dove i dissuasori sono stati sistemati soltanto in una parte della strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA