«Auto parcheggiate durante la pulizia  della spazzatrice» 

Auto in sosta e spazzatrice al lavoro fra le strade di Sinnai, uno slalom continuo che rallenta il lavoro anche a discapito della velocità e della qualità dell’intervento. Anche perché capita che il mezzo della società che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani si ritrova lunghi tratti di strada occupati dai mezzi privati parcheggiati magari dalla sera prima.

Il consigliere comunale di “Sinnai libera”, Aldo Lobina ha più volte sollecitato interventi ad hoc capaci di imporre il divieto di sosta nei giorni in cui è programmato l’intervento della spazzatrice. Ne ha parlato anche in sede di Consiglio comunale. Il problema ancora non è stato risolto e il conducente del mezzo, anche ieri nel quartiere attorno alla via Rossini, è stato costretto al solito slalom a zig zag fra le auto in sosta.

Il problema esiste, sicuramente va affrontato con una programmazione periodica appunto del divieto di sosta. Intanto la Cosir, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti comunica che giovedì 18 maggio dalle ore 7,15 alle ore 14, nel piazzale del cimitero, sosterà un proprio mezzo per la raccolta dei vecchi mastelli, già sostituiti con i nuovi da tempo consegnati agli utenti.Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sono attivi i numeri telefonici 800 069 960 e 070/ 684415.

Continua anche il servizio di taglio delle erbacce nelle strade e nelle piazze. Un intervento destinato a protrarsi ancora per diverse settimane anche per ripulire le piazze dalle erbacce. (r. s.)

