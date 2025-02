Auto non assicurate: numeri allarmanti 

Sono sempre più numerose e per scoprirle tutte servirebbero controlli a tappeto in ogni strada, piazza e angolo della città. Le auto senza assicurazione o non revisionate stanno diventando un problema: i proprietari hanno difficoltà ad affrontare i costi elevati per pagare le coperture e decidono di rischiare, guidando ugualmente veicoli senza nessuna assicurazione. Le conseguenze, in caso di incidente, possono essere pesanti soprattutto per gli altri automobilisti che devono spesso affrontare lunghi e complicati contenziosi. Intanto gli agenti della Polizia Locale proseguono nei controlli per contrastare questo allarmante fenomeno: dopo il boom di verbali nel 2023 (quando sono entrati in servizio trenta nuovi agenti), l’anno scorso sono state scoperte 591 auto non assicurate e 960 senza la revisione.

Le conseguenze

«Quando fermiamo un veicolo», sottolinea la maggiore della Polizia Locale, Gesuina Olmetto, «oltre alla verifiche sul conducente, vengono effettuati tutti i controlli sul mezzo. In particolare se sia assicurato e revisionato. In caso di irregolarità scattano i provvedimenti previsti per la violazione di due articoli del Codice della Strada, il 193 per l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile e l’80 per l’obbligo di revisione». Nel caso di un veicolo senza copertura assicurativa, oltre al verbale (minimo 866 euro), c’è il sequestro amministrativo del mezzo «dato in custodia al proprietario, da effettuare in un’area privata, fino a quando non pagherà, oltre al verbale, sei mesi di assicurazione». Nel caso la vettura sequestrata dovesse essere utilizzata, scatterebbe la confisca. Sanzione da almeno 173 euro invece per chi non sottopone a revisione la propria auto. «Il veicolo», evidenzia la Olmetto, «non può circolare fino a quando non viene revisionato. Il proprietario ha l’autorizzazione di spostare la vettura solo per portarla da un soggetto autorizzato a effettuare le revisioni».

I problemi

Proprio per contrastare questi comportamenti, gli agenti della Polizia Locale hanno rafforzato i servizi, anche con l’utilizzo dello “street control”, apparecchio in grado di scovare eventuali veicoli irregolari attraverso la foto della targa del mezzo: «In questo modo», prosegue la funzionaria della Municipale, «ma anche attraverso posti di blocco e servizi appositi, e dunque con il controllo di persona, attraverso le banche dati si analizza subito la regolarità o meno di una vettura». I numeri sono cresciuti enormemente tra il 2022 e il 2023, passando da 450 sanzioni per auto non assicurate a 819, e da 995 veicoli non revisionati scoperti a 1.479. «Due anni fa si è fatto un lavoro capillare grazie ai trenta nuovi agenti entrati in servizio proprio nel 2023». L’anno scorso i verbali sono inevitabilmente calati. Ma la Polizia Locale prosegue nei servizi per contrastare un comportamento fuori legge e che rischia di creare enormi problemi agli altri automobilisti in caso di incidente.

