Auto non assicurate, boom di sequestri 

Con oltre mille verbali effettuati agli automobilisti in transito nella rete viaria cagliaritana, quella che si avvia a chiudersi è stata un’estate di super-lavoro per gli agenti della Polizia Stradale. Alla fine il bilancio dell’attività è pesante, così come anche quello degli incidenti – molti causati da imprudenza o da gravi infrazioni – che hanno causato gravi feriti e decessi.

Le sanzioni

In totale, si legge in una nota della Polstrada del capoluogo, sono stati contestati 1.235 illeciti e ritirate 117 patenti, per un complessivi 3030 punti decurtati. Oltre ciò gli agenti hanno anche sequestrato 74 veicoli e ritirato 83 carte di circolazione. «Gli intensi flussi veicolari, in un territorio a forte vocazione turistica», spiegano dal Compartimento provinciale, «hanno comportato, sul fronte della prevenzione, un’ulteriore intensificazione del numero di pattuglie». In particolare nelle ore serali e durante la notte, in prossimità dei ponti festivi e del Ferragosto, le unità della Polizia Stradale hanno fermato decine di auto nei luoghi maggiormente frequentati soprattutto dai giovani.

Auto sequestrate

I provvedimenti di sequestro sono per lo più riconducibili al fenomeno della guida senza copertura assicurativa. Le pattuglie hanno potuto contare anche sulla tecnologia: apparecchi elettronici per la lettura delle targhe attraverso fotocamera che accedono direttamente alla banca dati dei veicoli assicurati o in quella delle auto rubate. «Svariati servizi di pattugliamento sono stati inoltre dedicati al contrasto del fenomeno legato all’eccesso di velocità», chiariscono dalla Stradale, «con ben 137 sanzioni comminate a fronte di violazioni oltre 40 e, in diversi casi, oltre 60 chilometri rispetto ai limiti previsti». E proprio la velocità, insieme alla distrazione, rappresenta in effetti una delle principali cause degli incidenti stradali.

Gli incidenti

Nel corso dell’estate la Polizia ha rilevato 21 incidenti, di cui 7 con lesioni personali ed uno con esito mortale. Quest’ultimo è accaduto sulla Carlo Felice, in territorio di Sestu, e ha visto coinvolto - nella tarda sera del 22 agosto - un ragazzo di origine algerina di 24 anni che percorreva a piedi la statale 131. Tornando ancora sul fronte dei controlli sono state denunciate 42 persone per guida in stato di ebrezza (il 40% dei quali tra i 18 e i 32 anni). In ambito di prevenzione, poi, gli agenti della Stradale sono stati impegnati spesso nella segnalazione e nell’ausilio alla cattura di animali che invadevano le strade, causando gravi rischi per la circolazione e per l’incolumità degli automobilisti. Sanzionati anche 49 automobilisti per l’uso del telefonino alla guida. «Anche durante la stagione estiva», conclude la nota del comando, «è proseguita l’attività di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani e finalizzata ad illustrare le condotte che pongono a rischio la sicurezza su strada. Gli agenti hanno partecipato ad incontri in occasione di eventi cittadini, nonché presso i capi scuola estivi per bambini e ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA