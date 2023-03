Auto non assicurate, arriva il targa system  

Tempo qualche giorno per testare il nuovo sistema per la lettura targhe, poi si parte con l’attività nelle strade cittadine. «Inizieremo tra fine marzo e primi giorni di aprile», assicura Cantori. Nessun calendario con giorni e orari prestabiliti. «Ogni volta che l’auto verrà utilizzata il sistema sarà attivo», spiega il comandante. E in caso di veicoli irregolari l’avviso è immediato: la telecamera immortala la targa, poi tutto viene trasmesso alla cabina di regia nella sede di via Dante.

L’auto di servizio, accessoriata con telecamere e computer a bordo, è arrivata ieri nella sede dei vigili di via Dante. Un mezzo del parco auto della Polizia locale che dalle prossime settimane sarà utilizzata anche per la nuova attività di controllo della città. «L’auto di servizio è fornita di un sistema che in automatico legge le targhe delle macchine, capace di rilevare quelle senza copertura assicurativa e senza revisione», spiega il comandante. Nel mirino tutti i mezzi: «Non sarà più necessario fare posti di blocco e fermare le auto, ma è un sistema dinamico che ci permette di fare più servizi nello stesso momento. E quindi di avere un controllo di quelle situazioni che negli ultimi anni, anche per effetto del Covid, abbiamo trascurato ma che sappiamo essere molto presenti», dice Cantori. «Come la mancata copertura assicurativa: si stima che in tutto il parco macchine a livello nazionale il 15 per cento viaggi senza assicurazione, stessa percentuale che purtroppo riguarda anche la città di Selargius. Questo è un servizio che ha voluto l’amministrazione per continuare quell’attività per la sicurezza stradale portata avanti con la segnaletica e la prevenzione».

Stop ai veicoli senza assicurazione e revisione, un fenomeno che - così come succede a livello nazionale - riguarda il 15 per cento dei mezzi in circolazione a Selargius. Numeri preoccupanti, tanto che il Comune ha deciso di puntare sul Targa system di ultima generazione, un nuovo sistema di rilevazione delle targhe che - tramite telecamere a bordo di una pattuglia della Polizia locale - permette di immortalare e multare chi viaggia in città con mezzi irregolari. «Continuiamo a puntare sulla sicurezza nelle nostre strade», commenta l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa Gessa. «Inizieremo l’attività a fine mese», annuncia il comandante della Polizia locale Marco Cantori.

La novità

Avvisi immediati

Il finanziamento

Per il Comune una spesa che si aggira intorno ai 25mila euro, risorse incassate con le multe a carico degli automobilisti indisciplinati. «Soldi che stiamo reinvestendo per garantire la sicurezza stradale e cercare di avere una città più ordinata per i cittadini», ribadisce il capo dei vigili urbani. «Dagli incidenti che, in caso di auto senza assicurazione o revisione, diventano più complicati, sino al problema dei parcheggi occupati da veicoli non in regola».

Più controlli

Soddisfatto l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa. «Un ulteriore strumento che ci consentirà di monitorare meglio il nostro territorio in termini di sicurezza stradale», sottolinea, «e che permetterà, in attesa delle nuove assunzioni in corso, di sopperire almeno in parte all’organico della Polizia municipale sottodimensionato», ammette l’esponente della Giunta comunale. «Una sorta di investimento nella legalità, che trasforma parte delle risorse ottenute con le multe in un servizio utile per la collettività».

