Auto nello stagno, grave un giovane 

Drammatico incidente stradale ieri pomeriggio a Colostrai, dove un’auto è volata fuori strada, rovesciandosi nello stagno. Gli occupanti, entrambi camerieri di un hotel del Sarrabus, sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale. A stare peggio è il conducente, un 29enne nato in Bielorussia, Wladislaw Marchetti, 29 anni, residente a Sinnai, accompagnato al Brotzu con l’elisoccorso dove è arrivato in codice rosso per dinamica. È ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nello stesso ospedale è stato accompagnato in ambulanza il collega di lavoro, 22enne di Sanluri, Giordano Mazzeu. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

I soccorsi

L’incidente è accaduto alle 15,20 sulla strada comunale che conduce alla spiaggia di Torre Salinas. Per cause in corso di accertamento, l’auto con i due giovani a bordo è uscita di strada in corrispondenza di una leggera curva sulla destra, ribaltandosi e terminando la corsa nello stagno. L’incidente, senza testimoni, non ha coinvolto altri mezzi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio: i soccorsi sono stati immediati, con l’arrivo dell’ambulanza medicalizzata del 118 del distretto sanitario del Sarrabus Gerrei, la Mike 60, di una squadra dei vigili del fuoco e di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito, impegnata in un servizio di prevenzione non lontano da Colostrai. Sul posto anche il maggiore Massimo Meloni, comandante della stessa Compagnia del Sarrabus. Sono stati i pompieri a liberare i due feriti dalle lamiere contorte. Il più grave, il giovane bielorusso, è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. I medici si sono riservati la prognosi al termine degli accertamenti in corso, ma come detto non corre pericolo di vita. Anche l'altro ferito è stato trasportato al Brotzu: le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Recuperata l’auto

Nel pomeriggio stesso l’auto danneggiata è stata recuperata dai Vigili del fuoco, che hanno anche messo in sicurezza il sito. I rilievi dei carabinieri sono andati avanti per alcune ore: da verificare la causa dell’incidente, ma sembra certo che nell’incidente non siano rimaste coinvolte altre automobili.

