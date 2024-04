Auto nella scarpata, giovane resta ferito 

Un’auto è finita fuori strada, su un tratto della Statale 293, appena fuori l’abitato di Siliqua. Fortunatamente il conducente ha riportato solo lievi ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri, a Bau Forru, lungo la strada che conduce al Castello di Acquafredda. L’auto, un’Alfa Romeo 159, condotta dal trentatreenne Nicola Casula, residente a Masainas, è finita in una scarpata nel chilometro 31,150 e poi in una strada sottostante.

Il giovane è stato soccorso dagli operatori di un’ambulanza del 118, che avrebbero rilevato lievi ferite, ma per dinamica e precauzione, è stato trasportato con codice rosso dall’elisoccorso nell’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto anche i carabinieri di Decimomannu, che hanno effettuato i rilievi per fare chiarezza sulle cause che hanno originato il sinistro, e gli operai dell’Anas, anche se la Statale non ha subito limitazioni nella circolazione. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA