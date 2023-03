Auto nella scarpata, conducente illeso 

Un incredibile volo di circa trenta metri in una scarpata sulla Statale 387, tra Ballao e Villasalto. Il conducente, Michele Cuccu, 32 anni di San Vito, è rimasto miracolosamente quasi illeso. Dopo il volo, è uscito dall’abitacolo, ha raggiunto la strada ed ha chiesto soccorso agli automobilisti di passaggio. L'incidente sarebbe stato causato da un colpo di sonno del conducente che avrebbe così perso il controllo della sua auto finita sul guard-rail e poi nella scarpata. Il giovane insegnante è stato soccorso e accompagnato all’ospedale di Muravera per gli accertamenti clinici necessari. Per fortuna niente di grave, ma solo tanto spavento.

Immediato è stato l’arrivo dei Vigili del fuoco di San Vito e dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito. L’auto è stata recuperata in serata. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri di San Vito coordinati dal maggiore Massimo Meloni. (r. s.)

