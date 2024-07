Auto nel Po, ipotesi femminicidio 

Cremona. Un'auto caduta nel Po di notte, un uomo e una donna inghiottiti dalle acque: sembra un incidente, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi del femminicidio-suicidio per la morte di Stefano Del Re, 53 anni, e dell'ex moglie Lorena Vezzosi, 51.

La dinamica

I due, residenti a Santarcangelo di Romagna, sono stati trovati senza vita ieri mattina. Erano dentro l’abitacolo della Nissan recuperata nel fiume a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, zona della quale erano entrambi originari. L’auto, portata a terra dai vigili del fuoco intorno alle 7, era intestata al 53enne infermiere. Subito si è pensato a un incidente. Ma con il passare delle ore, acquisite testimonianze e filmati, ma soprattutto valutate le anomalie emerse, si è fatta strada la pista del femminicidio, l’ennesimo.

I particolari

Manca ancora la certezza assoluta ma l'inchiesta, coordinata dalla Procura di Cremona, è aperta con l'ipotesi di omicidio-suicidio. Secondo la teoria investigativa, Del Re potrebbe prima aver ucciso l'ex compagna, madre dei suoi due figli, con la quale era comunque rimasto in buoni rapporti, visto che proprio giovedì sera erano usciti a cena. Poi la decisione di farla finita buttandosi nel Grande fiume. Per sciogliere ogni dubbio residuo, si attendono adesso i risultati dell'autopsia, che dovrebbe essere effettuata lunedì. A far supporre il delitto, sono le immagini registrate da una telecamera vicina: riprendono l'arrivo dell'auto con la coppia a bordo. Sono le 2.56 della notte e la macchina, a velocità sostenuta, esce di strada, sfiora l'imbarcadero e finisce in acqua senza che vi sia alcun tentativo di frenata. Come se il conducente avesse proprio voluto buttarsi nel Po. E soprattutto emerge un particolare: mentre Del Re, in una sorta di estremo tentativo di salvarsi, prova ad aggrapparsi ad una delle barche ormeggiate, pur senza riuscirci, Vezzosi non dà mai alcun segno di vita, facendo supporre che fosse già morta.

Il caso di Mara

Intanto sono a una svolta le indagini sulla scomparsa di Mara Favro, la donna di 51 anni svanita nel nulla quattro mesi fa a Chiomonte, nel Torinese. Due avvisi di garanzia per omicidio sono arrivati all’ex datore di lavoro della donna e a un dipendente. Si tratta di Vincenzo Milione, noto con il nome di Luca e titolare della pizzeria Don Ciccio; dell’altro uomo si sa soltanto che si chiama Cosimo.

