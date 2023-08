Auto nel mirino del vandali, fioccano nuove denunce 

Auto vandalizzate anche in via D’Azeglio, in via Monsignor Angioni e in via Orsini. Il fenomeno concentrato alcuni giorni fa in via Sant’Antonio purtroppo si allarga ad altre zone della città, sempre con la stessa dinamica: finestrini rotti e impianto stereo rubati.

Un incubo vandali per i quartesi, fra loro una coppia che abita in via Sant’Antonio, che ha denunciato tutto ai carabinieri, sperando che le indagini portino a identificare e punire i responsabili. «Questo quartiere purtroppo non è sicuro: siamo qui da poco e già stiamo pensando di cambiare zona proprio perché non ci sentiamo tranquilli», le loro parole dopo aver ritrovato il vetro del finestrino in frantumi e la propria auto senza lo stereo appena rubato.

Non un caso isolato: lo stesso episodio - sempre nella notte fra domenica e lunedì - si è verificato anche in via Orsini e via D’Azeglio.

Ieri l’amara sorpresa anche per alcuni residenti in via Monsignor Angioni. Raid vandalici che preoccupano anche il presidente del comitato dei quartieri Mario Sotgiu, con tanto di relazione inviata mesi fa al Prefetto dove chiede un potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine durante la notte in tutta la città.

