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Assemini.
02 ottobre 2026 alle 00:18

Auto nel mirino dei vandali, sui social monta la rabbia 

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Assemini sotto scacco dei vandali: una decina di spaccate in via Oslo nel mirino della periferia, ma i carabinieri registrano solo due denunce formali.

L’ondata di microcriminalità che colpisce la cittadina torna a far discutere dopo l’episodio denunciato via social dai residenti, esasperati dai vetri delle auto mandati in frantumi nel buio della notte. In assenza di telecamere di videosorveglianza e con una via periferica sprovvista di coperture tecnologiche, le indagini procedono in salita. Sui social montano le proteste e i sospetti dei cittadini contro gruppi di giovani, mentre si riapre il dibattito sulla sicurezza urbana. Il fenomeno si inserisce in un clima già rovente dopo i recenti atti vandalici che avevano preso di mira le infrastrutture locali, dal taglio dei cavi della fibra ottica nei pressi della stazione del Carmine fino ai paletti divelti in via San Cristoforo.Il sindaco Mario Puddu, fermamente deciso a non indietreggiare, assicura una stretta sul territorio: «Nelle prossime settimane implementeremo il sistema di videosorveglianza», ha ribadito, confermando l’avvio di interlocuzioni con il Prefetto di Cagliari per richiedere un potenziamento delle forze dell’ordine e invitando la cittadinanza a collaborare attivamente. Resta tuttavia il nodo delle querele: senza denunce formali da parte delle vittime, arginare il fenomeno resta una sfida complessa in un territorio così ampio. (sa. sa.)

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