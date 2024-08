Auto nel mirino dei ladri: l’allarme in città 

Vanno a caccia di oggetti da rivendere a poche decine di euro per poter acquistare qualche dose oppure sperano che il proprietario dell’auto si sia dimenticato il portafoglio o altri preziosi nell’abitacolo. Così i furti su vetture parcheggiate si confermano fenomeno preoccupante in città. E riguarda tutti i quartieri. Accade nella zona del Poetto, a Mulinu Becciu, a Stampace e a Sant’Avendrace, almeno secondo gli episodi recenti. L’azione di contrasto delle forze dell’ordine è sempre attiva. Alcuni responsabili sono stati anche arrestati o identificati. L’ultima indagine conclusa dai carabinieri ha portato alla denuncia di un 34enne di Quartucciu e una 32enne di Sinnai: è accusato di aver utilizzato carte di credito e bancomat che erano stati rubati su delle auto parcheggiate a Marina Piccola.

Gli acquisti

I militari della stazione di San Bartolomeo sono risaliti all’uomo grazie all’attività svolta dopo le denunce presentate da tre vittime: tra il 15 luglio e il 28 agosto avevano parcheggiato le loro vetture al Poetto, scoprendo poi che erano state rubate borse e portafogli lasciati nelle auto. Ed erano state usate subito le carte di credito e i bancomat per fare degli acquisti. I carabinieri sono risaliti al 34enne, accusato di ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito e bancomat. Recuperata anche una delle borse rubate che stava usando una 32enne di Sinnai, ritenuta complice dell’uomo. Le indagini vanno avanti per verificare se la coppia sia responsabile anche di altri reati.

La preoccupazione

Nelle ultime settimane sono stati segnalati diversi furti su auto, con danneggiamento, anche a Mulinu Becciu e a Stampace. Nel primo caso sono state prese di mira vetture parcheggiate in via Borromini, all’interno di un complesso di palazzi. E a luglio erano stati segnalati dei blitz in via Asquer. Situazione preoccupante anche a Stampace. «Da diverse notti riceviamo segnalazioni su alcuni personaggi che si aggirano nel quartiere attorno alle auto, arrivando a lasciare dei segni come se fossero state già ispezionate», evidenzia Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti. «Ovviamente abbiamo denunciato il fatto alle forze dell’ordine». A notare questi atteggiamenti sono stati i cittadini. «Abbiamo subito avvisato i nostri associati», prosegue Costa, «perché ci sia la massima attenzione. Ma serve anche un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Per questo chiediamo l’intervento del questore e del prefetto». (m. v.)

