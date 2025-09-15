Auto nel mirino, allarme sicurezza 

Vetri rotti nei veicoli in sosta per strada, furti e anche auto andate a fuoco sul quale stanno indagando i carabinieri. «I cittadini non si sentono sicuri», la denuncia di Riccardo Cioni, esponente della minoranza nel Consiglio comunale di Selargius.

La rabbia

Lo sa bene Ignazia Cera, residente nel vicolo di via Parigi che si affaccia sul parco intitolato alla Brigata Sassari.

Poco più di una settimana fa la sua auto è stata presa di mira da qualche ladro: portiera forzata e aperta, e ombrelloni con sdraio da spiaggia portati via. «Non è tanto il danno economico quanto la paura per tutto quello che sta succedendo, questa è stata sempre una zona tranquilla», dice, «ma da tempo viviamo con una sensazione di insicurezza. Noi abbiamo le telecamere, ma non bastano, servono più controlli».

Alcune notti fa un’altra brutta sorpresa: un’auto davanti a casa sua è andata a fuoco - le cause sono da accertare - con evidenti danni anche alla sua utilitaria parcheggiata accanto. «Ci hanno svegliato i carabinieri, poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme», racconta la donna, «abbiamo presentato denuncia e le indagini sono in cors o. Resta il fatto che non siamo tranquilli, la situazione peggiora ogni giorno».

Ipotesi ronde

Problema condiviso con altre zone della città. Tanto che c’è chi sta valutando di organizzare a turno ronde notturne per sorvegliare di persona i quartieri. «Il Comune deve fare qualcosa, ai cittadini va garantita la sicurezza», sottolinea il consigliere di minoranza Cioni. «Lo chiedo da tempo», dice, «al di là delle telecamere che sicuramente sono utili, serve investire sulla sicurezza, eventualmente ricorrendo a ditte private che si occupano di sorveglianza perché le forze dell’ordine non possono essere presenti ogni notte in tutto il territorio».

Tre mesi fa era stato il capogruppo del Pd Omar Zaher a portare il tema in Consiglio, con un ordine del giorno condiviso dai gruppi di minoranza e votato dall’assemblea civica di piazza Cellarium. Nel documento - dove si citavano disagi e lamentele a Su Planu e Is Corrias - si chiedeva di «aumentare gli strumenti di controllo presenti nel territorio, intensificare le attività di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine, e di adottare ogni altra soluzione che consenta di ridurre la commissione di reati nel territorio di Selargius». Richiesta riferita all’escalation di episodi concentrati nel rione di Su Planu, ma che di fatto si allargano anche al centro città e alla borgata Santa Lucia.

Teppisti e sbandati

Microcriminalità, probabilmente legata a casi di tossicodipendenza, e qualche giovane teppista che si diverte a distruggere panchine e giochi nei parchi. «Il problema riguarda l’intera Città metropolitana di Cagliari, e non lo possiamo affrontare da soli come Comune», ha sottolineato più volte il sindaco Gigi Concu.

