Auto kamikaze e violenza contagiosa 

Parigi. Francia sotto shock per l’episodio più grave della rivolta: un’auto-ariete in fiamme lanciata contro la casa di un sindaco, con la moglie e uno dei loro due bambini rimasti feriti mentre, terrorizzati, stavano fuggendo. Un “tentativo di omicidio”, questo il motivo dell’inchiesta subito aperta. Sabato, per la seconda notte consecutiva, è però diminuita l’intensità degli scontri e il numero dei fermati si è quasi dimezzato. Il governo però non abbassa la guardia: ieri sera c’è stato un “punto della situazione” all’Eliseo - una riunione di alcuni ministri con Macron, non più definita “cellula di crisi” - e ancora 45.000 poliziotti e gendarmi schierati sul terreno. Con l’aggiunta, inedita, del permesso, autorizzato dal prefetto, per i droni da ricognizione di sorvolare Parigi.

L’appello

A una fine degli scontri pensano un po’ tutti i francesi, e ieri a lanciare un appello alla pacificazione è stata Nadia, la nonna di Nahel, il diciassettenne di Nanterre ucciso da un poliziotto martedì scorso e all’origine della rivolta: «Alla gente che sta distruggendo tutto - è stato il messaggio della nonna, intervistata da BFM TV - dico di non spaccare le vetrine, non distruggere le scuole, gli autobus. Fermatevi - ha ripetuto accorata - ci sono delle mamme che prendono l’autobus, ci sono delle mamme per la strada». A far impennare la tensione è stato però il gravissimo episodio di Hay-les-Roses, sobborgo a sud di Parigi, dove la residenza personale del sindaco, Vincent Jeanbrun, è stata bersaglio di uno spaventoso attentato all’1 e 30 di notte, mentre lui si trovava ancora nel suo ufficio in municipio. Un’auto-ariete, in precedenza incendiata, è stata lanciata contro la casa. In settimana, in un locale del Comune erano comparse scritte inquietanti come «abbiamo i vostri indirizzi, veniamo a bruciarvi». In casa c’era la moglie con i due bambini. Secondo il racconto dello stesso sindaco, la donna ha protetto i piccoli, di 5 e 7 anni, ed è sfuggita all’assalto, rimanendo ferita con uno dei due. «È stato un tentativo di omicidio di un’incredibile vigliaccheria», ha aggiunto il primo cittadino su Twitter. Sua moglie ha riportato la frattura della tibia, è stata operata e per 3 mesi non potrà camminare. La bambina è caduta fuggendo e si è anche lei procurata una frattura. Tutti e 3 sono sotto shock.

Le indagini

L'inchiesta è partita e, secondo i primi accertamenti, un liquido infiammabile è stato trovato in una bottiglietta di una bibita che era nell'auto. Il procuratore Stéphane Hardouin ha spiegato che «il veicolo si è fermato su un muretto prima di finire sulla veranda. Inequivocabilmente, l’obiettivo era incendiare la villetta». Accuse gravissime e ad Hay-les-Roses è caccia all’uomo per trovare e arrestare i responsabili. Oggi, in segno di solidarietà, in tutta la Francia i sindaci invitano i cittadini a radunarsi davanti a tutti i municipi del Paese, che faranno suonare a mezzogiorno le sirene. La premier Elisabeth Borne, giunta sul posto con il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha assicurato «tutto il sostegno del governo» alla famiglia colpita dall’attentato, aggiungendo: «Non lasceremo nulla impunito. Saremo al fianco dei sindaci». Il governo non abbassa però la guardia, Darmanin ha schierato, per la terza volta consecutiva, 45.000 fra poliziotti e gendarmi. Un dispositivo imponente, che potrebbe accompagnare - nelle speranze del governo - una notte più tranquilla.

La protesta si sposta

L’eco delle violenze esplose nelle banlieue parigine risuona però anche nel resto d’Europa e, dalla vicina Bruxelles alla più distante Losanna, centinaia di adolescenti manifestano ormai da giorni un malcontento diffuso. L’effetto contagio delle proteste ha iniziato a farsi strada per la prima volta al di fuori dei confini francesi nella notte tra giovedì e venerdì, quando la collera è divampata nel giro di pochi minuti nella zona sud del centro di Bruxelles, tra la Gare du Midi e il quartiere di Anneessens. Tafferugli, auto incendiate e atti di vandalismo, con un centinaio di fermi. Poi lo scenario si è ripresentato nel corso del fine settimana, a place Louise, nei pressi del Palais de Justice. E il filo rosso delle violenze si è allungato ancora raggiungendo la simbolica Place de la République française a Liegi. Oltre cinquecento chilometri più a sud, la febbre della rivolta scoppiata in Francia è arrivata anche a Losanna. Centinaia di giovani si sono dati appuntamento nel quartiere Flon, mettendo in scena violenze urbane, saccheggi e scontri con le forze di polizia elvetiche giunte sul posto in assetto anti-sommossa.

RIPRODUZIONE RISERVATA