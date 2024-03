Auto investe e uccide undici pecore 

Quando si è accorto della presenza del gregge di pecore era oramai tardi. Il conducente di un’auto, nella notte tra sabato e ieri, ha cercato di evitare l’impatto contro gli animali che avevano invaso la carreggiata della strada statale 131 “dir”, in direzione Cagliari, all’altezza dell’ex inceneritore. Tutto inutile. Lo scontro è stato violento: undici pecore sono morte mentre fortunatamente l’automobilista non ha riportato ferite particolari: è stato medicato e controllato sul posto dal personale medico. Danni ingenti invece alla vettura.

Le indagini

Subito dopo l’incidente è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. Sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale e della Stradale. Gli agenti si sono occupati subito di mettere in sicurezza il tratto di strada: la statale 131 “dir” verso Cagliari è così stata chiusa al traffico. Per verificare le condizioni del conducente dell’auto sono intervenuti anche i soccorritori del 118.

La pulizia

I poliziotti della Municipale e della Stradale hanno avviato gli accertamenti per risalire al proprietario del gregge. Richiesto l’intervento di una ditta specializzata per la pulizia della strada con il recupero delle pecore morte. Un’operazione che è durata diverse ore. Soltanto dopo l’alba la strada statale 131 “dir” è stata riaperta al traffico. Il proprietario degli animali, una volta identificato, verrà sanzionato. Da accertare anche eventuali profili penali.

I precedenti

Secondo le prime verifiche si tratterebbe dello stesso pastore che da diversi anni fa pascolare le sue pecore nella zona tra la strada statale 131 “dir”, la 554 e l’asse mediano, arrivando anche nella zona dell’ospedale Brotzu. Tre anni fa c’era stato un incidente molto simile: un’auto aveva investito delle pecore, uccidendone quattro. Era avvenuto nel tratto di strada tra l'asse mediano e la 131 “dir”. E davanti all’ex inceneritore c’era stato un altro incidente identico nel 2008. anche in quell’occasione quattro pecore erano state ritrovate morte sull’asfalto. Sono numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine per la presenza del gregge, in più occasioni, anche nella rotatoria tra via Peretti e via Stamira, sotto il cavalcavia dell’Asse mediano. Si creano infatti situazioni di pericolo per chi, in auto, camion e moto, passa da quelle parti: c’è il rischio di trovarsi davanti una pecora, con delle conseguenze che possono essere anche gravi.