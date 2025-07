Auto intrappolate nella 131 dcn  

Un’altra domenica di passione per centinaia e centinaia di automobilisti, soprattutto nuoresi, con migliaia di persone intrappolate per oltre due ore in interminabili code sulla statale 131 Dcn, alle porte della città fino al bivio per Orune. Il caos è scoppiato nel pomeriggio del 20 luglio, complice una serie di fattori ormai noti e prevedibili: cantieri infiniti, traffico da rientro domenicale, caldo torrido e, come se non bastasse, un tamponamento ha aggravato la situazione.

Coda infernale

A scatenare l’ennesimo incubo per gli automobilisti è stato ancora una volta il cantiere nel tratto tra Nuoro e la zona industriale di Prato Sardo dove, dopo la chiusura totale della circolazione avvenuta nella notte del 18 luglio, la riapertura completa a quattro corsie tarda ad arrivare. Il traffico resta costretto su una sola carreggiata, con restringimenti che si trasformano in veri e propri imbottigliamenti nei momenti di punta. Domenica, intorno alle 19, un tamponamento con feriti lievi (tre auto coinvolte) ha bloccato temporaneamente una delle corsie, facendo esplodere la situazione. Con le auto ferme sotto il sole, diversi veicoli sono andati in panne, contribuendo a creare ulteriori ostacoli e rallentamenti.

Riapertura

Il traffico è impazzito per ore, almeno sino alle 22.30, coinvolgendo non solo i nuoresi di ritorno dal mare, ma centinaia di automobilisti diretti verso altre zone della Sardegna. Un intero nodo stradale paralizzato, con migliaia di persone bloccate in colonna, per chilometri costrette ad affrontare temperature elevate e un senso crescente di esasperazione. L’episodio riaccende la polemica sulla mancanza di vie alternative efficienti e sulla gestione dei cantieri. Sempre più nuoresi evitano il tratto della 131, dove tra viadotti e cantieri, quei 10 chilometri sono noti ormai come “la trappola di Marreri”, priva di vie di fuga e sbocchi, preferendo percorsi secondari come la provinciale 45, nonostante le curve e i limiti strutturali. Paradossalmente, questa alternativa si rivela più sicura e scorrevole della strada principale sotto i lavori Anas, che dopo l’asfalto lavora sul guard rail. La sensazione è che, senza una vera alternativa viaria e una gestione più efficace dei cantieri, i disagi continueranno a ripetersi e quella di domenica potrebbe non essere l’ultima giornata da incubo.

