Auto incendiate: «Via quei rottami» 

Il rogo risale al 30 gennaio. Nella notte, le fiamme divorarono quattro auto nel parcheggio di via Monte Arci. L'incendio fu domato dopo oltre un’ora e l’area messa in sicurezza, scongiurando pericoli per altre vetture e abitazioni vicine. Da allora, però, tre carcasse sono ancora lì, con annessi i segni della violenza delle fiamme, accanto ad altre auto parcheggiate e a due passi dalle case. Una situazione che non piace ai residenti della zona. «Non è solo una questione di decoro urbano», lamentano. «La combustione di plastiche e altri materiali può rilasciare sostanze chimiche tossiche». Ecco perché la richiesta è quella di provvedere alla rimozione. Ma perché avvenga, spiegano dal Comune, occorre aspettare la fine delle indagini, coordinate dai carabinieri della stazione di Monserrato e del Nucleo radiomobile di Quartu. Fino alla conclusione degli accertamenti delle forze dell’ordine, non potrà essere dato l’ok per spostare i veicoli.

