Auto incendiate, torna l’emergenza 

La paura arriva all’improvviso in una notte qualunque. «Ero appena andata a letto quando ho sentito un botto terribile. Non so perché ma ho capito subito che era saltata in aria la mia auto».

Marina Lattanzi, presidente del Comitato spontaneo di Quartello, è una dei tanti quartesi che negli ultimi anni ha visto la sua auto bruciare sotto gli occhi. Incendiata da chissà chi, mentre era parcheggiata sotto casa, «Mi sono affacciata e c’erano le fiamme alte due metri» aggiunge, «il fuoco aveva aggredito anche l’auto parcheggiata a fianco. Sono momenti in cui il cuore ti va a mille. Non sai cosa fare né cosa pensare. Ricordo la telefonata ai vigili del fuoco che per fortuna erano arrivati subito dopo, ma anche quegli attimi ti sembrano eterni». Il responsabile non è mai stato trovato: «ma io credo che se anche in alcuni casi quando ti bruciano l’auto, si tratta di atti vandalici fatti da ragazzini annoiati così per gioco, in altri si tratti proprio di una cosa voluta, di dispetti che si vogliono fare. Io come presidente del Comitato sono sempre stata considerata una persona scomoda perché le cose non le mando a dire. Mi sono battuta con le unghie e con i denti per tutto: schiamazzi, abusi di superficie e tanto altro».

I numeri

Da gennaio del 2024 ad oggi sono state una quarantina le auto date alle fiamme. Nel 2025 sono una decina, nella zona di via Della Musica, a Pitz’e Serra e le ultime in via Fiume. «Ormai è una cosa all’ordine del giorno», dice un residente della zona di via San Benedetto Mimmo Romeo, «una volta la mia auto aveva preso fuoco perché avevano bruciato quella di fianco alla mia parcheggiata in viale Colombo. E prima andava pure peggio, se ne sentiva una al giorno. Io credo che si tratti proprio di atti vandalici, una cosa fatta per divertimento ma che è senza dubbio un problema serio. In alcune zone poi, come ad esempio Pitz’e Serra, non si sa perché, ma capita molto più spesso».

Le cause

La maggior parte dei roghi, oltre il 50%, è sempre di origine dolosa. Il resto per autocombustione. Un fenomeno che sembra non trovare sosta e che spesso manda vite in frantumi: perché al di là delle auto, capita anche che nei roghi vengano coinvolte abitazioni ridotte in cenere con gli inquilini che di punto in bianco si ritrovano in mezzo alla strada senza più un tetto sotto cui vivere. O che quell’auto fosse l’unico mezzo per poter andare a lavoro.

La rimozione delle auto incendiate spetta a Sicurezza e Ambiente, la ditta che si occupa di rimuovere i detriti degli incidenti stradali nelle strade cittadine e che proprio in questi giorni ha rinnovato la convenzione con il Comune per un altro anno. E le spese di ritiro e demolizione nei casi delle auto incendiate, sono a carico dei proprietari che ovviamente però possono presentare la denuncia.

Diverso discorso deve essere fatto invece per le carcasse, ovvero le auto abbandonate nei diversi quartieri. Qualora sia possibile risalire al proprietario tramite targa e telaio a questo sono addebitate tutte le spese. In caso contrario invece ad occuparsi della rimozione e dello smaltimento è sempre il servizio Sicurezza e Ambiente e sempre a costo zero per il Comune.

