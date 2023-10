Auto incendiate, ora è allarme 

L’allarme è scattato nei giorni scorsi anche in via Giotto. Il copione, sempre lo stesso: le sirene dei vigili del fuoco, la paura dei residenti e le fiamme che hanno avvolto un’auto parcheggiata a bordo strada divampando poi anche nel terreno vicino. È solo l’ultimo episodio di una lunga serie: in un anno e mezzo sono state 22 le auto incendiate. E per oltre il cinquanta per cento dei roghi si è accertata l’origine dolosa.

Un’escalation preoccupante che spesso manda vite in frantumi perché al di là delle auto, capita anche che negli incendi vengano coinvolte abitazioni ridotte in cenere con gli inquilini che di punto in bianco si ritrovano in mezzo alla strada senza più un tetto sotto cui vivere.

Le storie

Le 22 auto incendiate raccontano storie di chi si è ritrovato da un momento all’altro senza niente. Lo sanno bene gli operai di Sicurezza Ambiente, la ditta che si occupa di ripulire strade e marciapiedi dopo i roghi, testimoni muti della sofferenza degli altri. «Purtroppo gli incendi sono spesso dolosi» spiega il responsabile di Sicurezza e Ambiente Stefano Cabiddu, «abbiamo visto persone disperate perdere anche la propria abitazione. Uomini e donne che non sapevano come fare ad andare a lavoro senza più una macchina. Ricordo un ragazzo che aveva altri cinque anni da pagare e non aveva nemmeno la polizza». Sono i volti della disperazione, «che cercano magari in noi una parola di conforto. Ma noi più di dire che ci dispiace non possiamo fare altro».

La mamma senza casa

L’ultima abitazione ad avere avuto la peggio durante il rogo di due auto e di un garage , è quella di Ilenia Pau, al primo piano di una palazzina in via Manin. Da quel giorno di un paio di settimane fa, la giovane mamma e i suoi due bambini non hanno un tetto sotto cui vivere. «Ho bisogno di una casa in affitto e non ho problemi a pagare. Cerco solo un proprietario che mi aiuti e la metta a disposizione», era stato l’appello disperato della donna. Casa distrutta e famiglia in strada anche in via San Francesco, anche qui per il rogo di un’ auto parcheggiata di fronte al portoncino. «E le spese di ritiro e demolizione nei casi delle auto incendiate» dice Cabiddu, «sono a carico dei proprietari che ovviamente però possono presentare la denuncia».

Le carcasse abbandonate

Discorso diverso invece per le carcasse, ovvero le auto abbandonate nei diversi quartieri. In un anno e mezzo ne sono state rimosse 61. Quando è possibile risalire al proprietario tramite targa e telaio gli sono state addebitate tutte le spese. Altrimenti rimozione e smaltimento sono a carico di Sicurezza ambiente. «Dentro queste auto abbandonate» rivela Cabiddu, «abbiamo trovato davvero di tutto. Alcune erano piene di eternit o di altro materiale pericoloso e qualcuna era diventata anche rifugio di senzatetto».

