Auto incendiate, ora c’è una colletta 

Dopo l’attacco incendiario di sabato scorso, parte la gara di solidarietà in favore delle vittime. Nel rogo, appiccato da ignoti nel cuore della notte, erano andate distrutte due auto: una Bmw X1 e una Ford Touneo Courier, entrambi di Maurizio Grassetti, un commerciante del paese. Inoltre, le fiamme avevano causato ingenti danni anche ad alcune abitazioni e attività commerciali di corso Repubblica, situate davanti al parcheggio delle due auto. L’atto vandalico ha spinto alcuni amici di Grassetti (che vogliono mantenere l’anonimato) a raccogliere dei fondi per aiutare il loro amico, i residenti e i titolari delle attività che in quella circostanza hanno subito dei danni. «Maurizio è sempre stato presente e disponibile per tutti, inoltre si è sempre impegnato nello sport e nel sociale: mettere in piedi una raccolta fondi in suo favore ci è sembrato doveroso», spiega uno dei promotori. La sindaca Francesca Atzori dichiara: «Esprimo da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale un forte sentimento di vicinanza e di solidarietà nei confronti della famiglia Grassetti. Condanniamo con fermezza questi atti vili che hanno colpito tutta la comunità. Un plauso va a tutti i cittadini che in ogni occasione mostrano la loro generosità e ancor di più in questo momento difficile».

L’iniziativa mira a supportare almeno in parte le spese di chi ha subito danni che sono quantificabili in diverse migliaia di euro per le attività commerciali e le abitazioni e in circa ventimila euro per i due veicoli. Per contribuire alla gara di solidarietà, è stato aperto un conto corrente postale intestato a Maurizio Grassetti: l’Iban è IT56X0760104800001071944589, la causale “Amici di Maurizio”.

RIPRODUZIONE RISERVATA