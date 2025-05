Auto incendiata in un parcheggio, un uomo intossicato 

Paura e fiamme venerdì notte nel parcheggio del Mercato Civico. Una Volkswagen Golf è stata danneggiata in modo grave da un incendio scaturito intorno alle 23 nel primo sotto piano. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco, i quali hanno subito riscontrato una situazione complessa dovuta alla collocazione dell’autovettura, a stretto contatto con altre macchine, oltre al fatto che dal rogo si era sprigionato un fumo intenso che rendeva difficile respirare. Proprio quest’ultimo ha causato il leggero intossicamento di un automobilista che è stato soccorso dal 118.

I pompieri hanno agito utilizzando una botte per il rifornimento idrico e il carro aria per il ripristino delle bombole, guidati dal funzionario di guardia che coordinava le operazioni. Ci sono volute quasi quattro ore per rimettere in sicurezza l’area, bonificata attraverso gli estrattori d’aria.

Al mattino di sabato, fino alle 9 circa, il parcheggio risultava ancora inaccessibile a causa del forte odore di bruciato che proveniva dalla zona. Intanto i carabinieri avevano già avviato le indagini del caso arrivando alla conclusione che si sia trattato di un incendio di verosimile origine dolosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA