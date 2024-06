Auto incendiata in centro, assoluzione per Ananio Manca 

Non fu Ananio Manca, nel gennaio del 2020, a dare fuoco all’auto di Augusto Sanna, parcheggiata in strada a Torpè. Lo ha stabilito la giudice del tribunale di Nuoro, Valentina Rostellato, dando ragione agli avvocati difensori, Margherita Baragliu e Rinaldo Lai. L’indagine aveva portato a un incidente probatorio con l’obiettivo di ricercare sull’accendino utilizzato per innescare le fiamme, dopo che i malviventi avevano versato liquido infiammabile sull’auto, presenza di tracce biologiche. Le telecamere hanno ripreso la scena ma non sono emersi elementi a carico di Manca, coinvolto di recente in un’indagine sul terrorismo nero.

RIPRODUZIONE RISERVATA