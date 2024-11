Auto, in Ue è crisi per Fiat, Ford e VW 

La crisi dell'automotive è senza freni in Europa. Stellantis ha comunicato la richiesta di Cig dal 16 al 22 dicembre per le linee produttive a Termoli. Una misura necessaria, viene spiegato dal costruttore, per adeguare la produzione alle temporanee sospensioni produttive dei modelli negli impianti di Pomigliano e di Cassino. Intanto, il mancato decollo della mobilità elettrica nel Vecchio Continente porta la Ford ad annunciare il taglio di 4.000 posti entro il 2027. Le riduzioni riguarderanno in particolare Gran Bretagna e Germania. «Quello che manca in Europa e in Germania è un'agenda politica chiara per far avanzare la e-mobility», spiega John Lawler, il chief financial officer di Ford, chiedendo incentivi per le auto elettriche e una maggiore flessibilità nei target di emissioni di C02. Venti di crisi anche in Germania, dove il sindacato dei metalmeccanici IG Metall ed il consiglio di fabbrica di Volkswagen si dicono pronti ad accettare una riduzione degli stipendi per tagliare i costi senza la chiusura degli impianti e ai licenziamenti. Il piano, presentato al management, ridurrebbe i costi del lavoro di 1,5 miliardi di euro, dichiara il responsabile dell'IG Metall, Thorsten Gröger.

